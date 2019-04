Fedez va in tour e bacia Leone, ma nella foto c'è l'intruso. «Uomo o manichino?»

Fedez parte per il tour e posta una foto in cui bacia Leone. Chiara Ferragni commenta orgogliosa i suoi "due uomini", ma i fan notano qualcosa di inquietante nel tenero scatto. Che, neanche a dirlo, fa il giro del web. Ecco di cosa si tratta. Fedez cinguetta: «Papà va in tour». E mamma Chiara Ferragni risponde orgogliosa: «I miei amori». Ma come ormai sappiamo, ai fan dei Ferragnez non sfugge nulla. Sono sempre attentissimi ai particolari delle foto dei loro beniamini. E anche stavolta notano un dettaglio... «Ma il tipo dietro?», commenta un fan.

E ancora: «La cosa più ambigua è il manichino di cera dietro». «Da notare la faccia scioccata di quello dietro». Insomma, a far impazzire i follower è il signore con lo sguardo un po' attonito che compare dietro al rapper. E c'è chi si chiede se si tratti di una persona reale o di un manichino? In ogni caso, Chiara Ferragni e Fedez hanno ri-fatto centro.

