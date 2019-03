Chiara Ferragni e la foto con il cono gelato. Ma gli haters l'attaccano, ecco perché. L'influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto apparentemente innocente, ma che, come spesso accade, avrebbe scatenato le pungolate di diversi follower. Nell'immagine, Chiara è a Roma e sta assaporando un cono gelato al pistacchio. «Nella vita imprenditrice gelataia», cinguetta ironica. Ma fra i tanti commenti di approvazione, arrivano anche le critiche degli haters. «Lo mangi o anche stavolta dopo la foto lo butti?». E ancora: «Certo che lo butta».

I commenti al vetriolo si riferiscono alla polemiche su precedenti foto con cibo che, secondo alcuni follower, l'influencer non avrebbe mangiato. Ma avrebbe usato solo per gli scatti. Al momento Chiara Ferragni non avrebbe risposto. Staremo a vedere.

