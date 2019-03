Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nella vasca. I fan notano 2 particolari

Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nealla vasca. L'influencer ha appena postato su Instagram uno dolce scatto che vede ritratti il marito e il figlioletto intenti a fare il bagnetto. Le foto di Leone ormai spopolano sui social e il piccolo di casa Ferragni-Fedez è diventato una vera web-star. Lo scatto fa il giro della Rete e i fan notano 2 particolari. «Ormai l'indice alzato per dire 'unooo' non glielo toglie più nessuno», commenta una follower. Conquistando quasi 680 like. E mamma Chiara Ferragni risponde tenera: «Perennemente in quella posizione». In questo caso, si fa riferimento al video in cui Leone alzata il ditino per dire che ha un anno. Ma le fan notano anche dell'altro. Facendo riferimento in maniera buffa alla rotondità di Leone, alcune follower commentano ironiche: «Ha più tett*** di noi». Commento a cui l'influencer, però, non avrebbe risposto. Insomma, il piccolo Leone continua a stregare i fan, la foto in poco tempo sfiora i 540mila like. Mamma Chiara Ferragni colpisce ancora.

