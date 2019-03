Chiara Ferragni e Fedez, Leone riceve una piccola Lamborghini. Fan al vetriolo: «Morigerati». Lei reagisce così

e la Lamborghini di Leone . Il piccolo di casa Lucia-Ferragni ha appena ricevuto un grande regalo, una fiammante Lamborghini bianca da bambino e i genitori hanno immortalato il momento. Nello scatto condiviso da entrambi, l'influencer è "a cavallo" di una Lamborghini più piccola, il rapper di una mini Vespa e Leone sull'auto più grande. «E il miglior veicolo va...», cinguetta Chiara Ferragni. E i commenti pungenti dei follower non si fanno attendere. «Morigerati», scrivono. E ancora: «Spero che qualcuno gli abbia regalato anche dei Lego». Ma ci sono anche i fan che commentano il regalo con ironia: «Leone ha una macchina più costosa della mia». E ancora: «Potevate iniziare con una Panda giocattolo, umiltà».

Anche questa volta Chiara Ferragni avrebbe scelto di non rispondere alle provocazioni. In ogni caso, la Lambo fiammante (dono dell'influencer Gilda Ambrosio) piace ai follower e in poche ore il post supera i 250mila like. Chiara Ferragni e Fedez colpiscono ancora.

Ultimo aggiornamento: 18:36

