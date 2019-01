Belen in sauna, la foto hot su Instagram: «Quando avrò 70 anni mi coprirò...»

Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando avrò 70 anni mi coprirò, adesso anche no…» Usa l’ironia Belen Rodriguez a corredo di una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram, che la ritrae in bikini stesa in una sauna. In vacanza in Sudamerica, Belen ha postato lo scatto dopo il Capodanno passato al caldo con gli amici, proprio nelle ore in cui in Italia sono arrivati il gelo e la neve.Belen ha scritto ai followers: «Amor mio prima di tutto siamo in una sauna, due siamo al caldo, ci sono 30 gradi, terzo tu al posto mio ti copriresti? Mi coprirò a 70 anni. Ma adesso anche no», ha scritto.