Belen, vacanze bollenti in Argentina: le foto infiammano i social

Belen e un lato B da urlo in spiaggia. Di nuovo vacanze per Belen Rodriguez che ha fatto ritorno in Argentina. Alcuni parlano di un viaggio per un nuovo flirt, ma fatto sta che la bella showgirl è tornata nella sua terra natia a distanza di un mese, trascorrendo qualche giorno anche nel vicino Uruguay, regalando diversi scatti hot ai suoi follower.

Belen infatti, sempre molto attiva sui social, ha postato diverse foto che la vedono al mare in costume mentre si diverte sulla spiaggia assieme agli amici. Nelle stories poi ha regalato diversi momenti hot, con alcuni scatti, assolutamente non casuali, che mettono in evidenza il suo lato b. Le foto naturalmente hanno fatto il pieno di like e di commenti di "ammirazione" da parte dei fan che si sono congratulati per l'ottima forma della Rodriguez.

