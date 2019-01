Fabrizio Corona: «Belen non torna con me perché ha grossi problemi da risolvere»

Fabrizio Corona è tornato negli studi di Mattino Cinque e intervistato da Federica Panicucci ha parlato del suo rapporto ormai “perso” con la mamma e di quello con la sua ex Belen. Il rapporto con la sua mamma, stando alle sue parole, ormai sembra irrecuperabile. Federica Panicucci gli ha chiesto: «Ti manca la mamma?», e lui: «No. Non mi manca».

«Non è che se dici che ti manca la mamma sembri meno duro”, ha insistito la Panicucci, ma Corona ha risposto: «Io ho fatto sei anni di galera. In galera devi imparare a stare solo. Mi sono creato una corazza. Non ho una madre, mio padre è morto, non ho una fidanzata. Ho un figlio, sì, ma il rapporto con un figlio è diverso rispetto a quello che si può avere con una madre. Non ho punti di riferimento in questo momento e non ne ho bisogno. Quando devi resistere nella vita che faccio io non devi avere punti deboli. Anche la legge ha provato ad utilizzare mia madre come punto debole».

Sulla sua ex compagna di vita la show girl argentina Belen Rodriguez, Fabrizio Corona ha detto: «Sono undici mesi che sono fuori, ci siamo incontrati. Ero ubriaco fradicio quando sono andato a casa sua. Mi ha detto no, ovviamente. Volevo dormire da lei, ma il problema è quello che avrei fatto il giorno dopo. La domanda degli amici è sempre la stessa: ‘perché non tornate insieme?’. Siamo entrambi in un periodo particolare della nostra vita”» Perché ti dice di no? «Anche lei deve risolvere dei problemi e deve capire cosa fare della sua vita. Per me sarebbe una pazza totale se si fidanzasse con me. Mi può succedere qualsiasi cosa da un giorno all’altro» ha concluso l'ex re dei paparazzi.



Ultimo aggiornamento: 11:23

