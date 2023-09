Cento presenze con l'Atalanta, una maglia premio a Zappacosta

Traguardo importante per il sorano Davide Zappacosta, che domenica scorsa contro la Fiorentina ha raggiunto quota 100 con la maglia neroazzurra. La sua carriera in serie A era iniziata proprio a Bergamo esattamente 12 anni fa, nella sessione autunnale delle cessioni (2010-2011) passò dalla Lega Pro(Isola Liri) all’Atalanta, per esser girato in prestito all’Avellino dove giocò sino alla stagione 2014, totalizzando 83 presenze e tre gol, riportando gli irpini in serie B(stagione 2013-2014). Torna a Bergamo (2014-2015) in serie A, gioca 29 gare e segna 3 gol. Le due stagioni successive 2015 - 2016 e 2016 – 2017 diventa un giocatore del Torino, 56 le presenze e due reti. E’ tempo di fare le valige e i due anni successivi è a Londra con il Chelsea allenato da Conte, solo 26 presenze e un gol. In questo periodo gli si spalancano le porte della Nazionale maggiore, debutterà nel 2108 in azzurro e totalizzerà 13 presenze. Rientra in Italia stagione 2019-2020 alla Roma, ma un infortunio ne pregiudica l’intera annata, solo 9 presenze. Il riscatto a Genova, con i grifoni stagione 2020-2021 l’anno in cui segna di più in A quattro reti in 25 presenze. Dal 2021 rientra a Bergamo e domenica ha spento 100 candeline :«Devo molto a questi colori – le parole di Davide Zappacosta – l’Atalanta ha creduto in me in serie quando ero più che un ragazzino. Felicissimo di aver raggiunto questo traguardo davanti ad una città alla qualwe sarò sempre riconoscente».