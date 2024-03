Giovedì 14 Marzo 2024, 07:13

Sale l'attesa per l'arrivo domani in piazza Alcide De Gasperi a Cassino del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il ricordo della distruzione della città durante il secondo conflitto bellico mondiale. Da ieri è già tutto pronto così come prevede il rigido cerimoniale del Quirinale dopo i diversi sopralluoghi in città. In piazza sono stati allestiti tre palchi, quello presidenziale, e poi altri due per le autorità e gli ospiti. In tutto 200 persone selezionate. E sempre ieri le prove generali. Da Roma sono arrivati soldati dell'Esercito e poi carabinieri, poliziotti e finanzieri e la fanfara. A lungo il trombettiere ha fatto sentire lo squillo nella piazza piena di curiosi. E imponente anche il servizio di sicurezza e di sorveglianza. Il comandante della polizia urbana Giuseppe Acquaro ha emesso una ordinanza con tutte le prescrizioni.

GLI ELENCHI

Con gli elenchi delle strade chiuse, di quelle dove vige il divieto di sosta e le altre dove è possibile parcheggiare. In tutto sono coinvolte una ventina di strade del centro. E sarà gratuito il parcheggio in tutta la città entro le strisce blu dalle 8 alle 14. Chiusa piazza De Gasperi e un tratto di via de Nicola. Le maggiori criticità tra le 11 e le 13, quando il presidente arriverà, parteciperà alla cerimonia e ripartirà. Nell'ordinanza si spiega che parte dell'area pedonale di Piazza Labriola è riservata alla sosta dei veicoli per il personale del Tribunale e della Procura della Repubblica cui sarà possibile accedere fino alle ore 8 del 15 marzo. La restante area pedonale di Piazza Labriola dovrà essere lasciata libera dai veicoli. E ancora. La sospensione della somministrazione di alimenti e bevande all'esterno per gli esercizi commerciali prospicienti Piazza De Gasperi e Piazza Labriola è in vigore da mezzanotte alle ore 13 del 15 marzo, con conseguente rimozione di tavoli e sedie. I divieti non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso. +

E inoltre le aree di parcheggio adiacenti Piazza Corte, Piazza San Benedetto, Piazza Labriola, via Tribunale, Piazza Marconi, e il parcheggio in via Tommaso Piano sono riservate ai soli veicoli autorizzati. Sarà una visita breve per il presidente Mattarella. In una città blindata per motivi di sicurezza. Dal suo arrivo in elicottero allo stadio. E poi la Casilina super protetta da uno stuolo di forze dell'ordine. Un corteo di otto vetture. Sarà il sindaco Enzo Salera ad accogliere Mattarella sotto il palco. E quindi il programma della cerimonia. La benedizione del vescovo Antonazzo, il discorso del sindaco (già visionato dal Quirinale) di dieci minuti e poi l'intervento del presidente. Seguiranno i saluti di rito ai presenti sul palco, ministri, parlamentari, autorità religiose, militari e civili. Intanto ieri sono iniziate le manifestazioni collaterali. Il sindaco ha inaugurato la mostra fotografica "Militari con l'obiettivo" in Piazza De Gasperi. Un'immersione nella storia attraverso l'obiettivo dei militari organizzata dal Centro Documentazione e Studi Cassinati, in collaborazione con il Comune di Cassino e il Rotary Club locale.