Valentina Neccia muore a 27 anni per un tumore, dolore a Piglio

Aveva solo 27 anni e ieri sera, 12 ottobre, è venuta a mancare all'ospedale San Raffele di Cassino dove era ricoverata per un tumore che non le ha lasciato scampo. Valentina Neccia, ventisettenne di Piglio, diplomata presso l'Accademia delle belle Arti di Frosinone, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro il cancro che l'aveva colpita meno di un anno fa.

A Piglio e nei Comuni limitrofi dove la giovane era molto conosciuta la notizia è stata appresa lasciando tutti nello sgomento e nel dolore.

Di Valentina, che prima di ammalarsi aveva lavorato presso una nota pasticceria di Anagni, colpivano il sorriso, la gentilezza e la forza che aveva dimostrato di avere per combattere il terribile male.

Qualità che aveva sperimentato anche il consigliere regionale Sara Battisti che affida alla sua bacheca facebook il commosso saluto alla giovane pubblicando la foto di una birra: «Valentina ci eravamo ripromesse di berla questa birra prima o poi. Ma non c’è stato poi. E io sono arrabbiata - scrive la Battisti - perché sono travolta dalla mia vita e lascio alle cose importanti troppo poco tempo. Ti ho conosciuta in un letto di ospedale nell’agosto del 2017 e in quei giorni in cui abbiamo condiviso una stanza tu mi hai insegnato ad amare ogni singolo giorno della nostra vita, anche quelli più difficili. E giorno dopo giorno nonostante con te la vita sia stata beffarda ci hai insegnato l’amore. Hai riempito d’amore tutto lo spazio che ti ha circondata e lo hai ricevuto sempre dalla tua meravigliosa famiglia che abbraccio forte. Ci mancherai super Vale».

I funerali di Valentina Neccia si terranno domani mattina, sabato 14 ottobre, alle 11, nella chiesa di San Giovanni Battista di Piglio.