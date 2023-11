Un grosso masso cade in strada mentre passa un'auto, tragedia sfiorata sulla Cassino-Sora

Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosza ed è finito sulla carreggiata mentre stava stava passando un'auto. Tragedia sfiorata poco fa sulla superstrada Cassino - Sora. All'altezza del Km 30.200, nel territorio comunale di Sant'Elia Fiumerapido.

Per fortuna il sasso non ha preso nessun mezzo in transito e si è fermato sul guardrail dalla parte opposta della strada. La strada è stata chiusa. Sul posto gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del comando provinciale che stanno lavorando per mettere in sicurezza l'intera area.