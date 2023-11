Auto finisce contro un cancello a Pofi, marito e moglie ricoverati a Roma. Scontro sulla Casilina, ferito un bimbo di 4 anni

Due persone, moglie e marito di 65 e 73 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto nella mattinata a Pofi lungo via San Giorgio. La coppia era a bordo di una Fiat Punto quando l’auto è uscita di strada in prossimità di una curva, finendo contro le colonne del cancello di un’abitazione. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ed i Vigili del Fuoco, la cui opera è stata fondamentale per liberare dalle lamiere i due feriti. I sanitari Hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza con la quale il 73enne è stato trasferito al San Camillo. Trasferita nella Capitale anche la moglie. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri.

Un altro incidente si è verificata sulla Casilina, nel territorio di Frosinone. Due auto si sono scontrate frontalmente quasi frontalmente all'altezza del bivio con via la Torre. In una viaggiavano il bambino e sua madre e nell'altra una coppia della zona. Sono stati portati tutti in ospedale, le loro condizioni non sono gravi.