Uil pensionati, Lucidi eletto segretario: «Non siamo lo scarto della società»

Emilio Lucidi è stato eletto segretario area Uil pensionati di Frosinone. A sancire la sua elezione, è stato il congresso regionale che si è celebrato a Roma dopo l’assemblea del capoluogo ciociaro, attraverso la quale i delegati lo avevano indicato responsabile della struttura territoriale provinciale.

Nel corso della sua relazione il segretario ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali per il presente e per il futuro: «Noi anziani rappresentiamo circa un quarto della popolazione. E’ il momento di costruire insieme alle pensionate, ai pensionati, persone anziane e giovani, le rivendicazioni. Siamo stanchi di essere considerati un peso per la nuova società, un ostacolo ai diritti e alle giuste rivendicazioni dei giovani, ladri del loro futuro, problema della sanità e dell’assistenza, fino a considerarci lo scarto della società. Siamo stanchi di assistere ad attacchi indiscriminati alle pensioni, descritte come fonte di privilegi, ruberie e bancomat di qualsiasi Governo. Le nostre pensioni sono state ottenute dopo anni di lavoro, di versamenti, di contributi, di pagamento di tasse e imposte. Siamo stanchi di essere discriminati per l’età, contribuiamo ogni giorno alla vita sociale ed economica del Paese, dei figli, nipoti, famiglie e amici che hanno bisogno di aiuto e affetto».

Tra le iniziative, prossimamente nelle sedi Uil si terranno momenti formativi per la conoscenza e applicazione della digitalizzazione e dello Spid aperto a tutti.