si sta trasformando nel nuovo rifugio per pensionati facoltosi, ispirandosi al modello portoghese. Con una tassazione allettante del 6% e requisiti specifici per i nuovi residenti, questa piccola Repubblica mira ad attrarre europei in cerca di un paradiso fiscale vicino a casa. Pensioni, San Marino come il Portogallo: maxi-sconto sulle tasse per chi prende la residenza