Pensionati prenotano 51 crociere di fila: «Più economico che vivere in una casa di riposo»

In crociera per un anno e mezzo, senza interruzioni, per risparmiare. Perché vivere in mare - con 51 viaggi in mare di fila prenotati - «è più economico che stare in una casa di riposo» (il virgolettato è d'obbligo).

Coppia prenota 51 crociere di fila

Marty e Jess Ansen hanno raccontato al Mirror il loro viaggio-maratona intrapreso nel giugno del 2022 quando sono saliti a bordo della Coral Princess. Nell'anno e mezzo successivo hanno trascorso le giornate ballando, mangiando, facendosi «amici per la vita e vedendo il mondo».

La coppia scherza: «Siamo noi ad accogliere i capitani a bordo e non il contrario». Marty e Jess, australiani, sono diventati come "celebrità a bordo", secondo il manager Ren van Rooyen. Altri si uniscono alla nave per crociere più brevi e chiedono di incontrare i due, la cui storia ha ispirato le persone nel loro paese d'origine negli ultimi 455 giorni.

«Meglio che in casa di riposo»

La coppia sostiene vivere in crociera sia più economico rispetto al soggiorno in una casa di riposo. I due australiani non sono gli unici ad aver deciso che una vita esplorando i "Sette Mari" sia meglio che trascorrere del tempo sulla terraferma.

Ci sarà un gruppo di persone che nell'arco di tre anni - almeno 1.000 passeggeri secondo il Mirror - viaggeranno per 130.000 miglia attraverso tutti i sette continenti e 135 paesi, fermandosi in 375 destinazioni e ammirando 13 meraviglie del mondo.