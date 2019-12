«Truffa con i fondi per i migranti» a Cassino, quattro indagati finiscono ai domiciliari

Ultimo aggiornamento: 17:19

Aggravate le misure cautelari ai danni di quattro indagati nell'ambito dell'operazione "Welcome to Italy" . Si tratta dell'ex sindaco di Cassino Bruno Scittarelli , Katia Risi, Paolo Aristipini, Luca Imondi.Nei loro confronti guardia di finanza e polizia questa mattina hanno dato esecuzione a misure cautelari personali degli arresti domiciliari (con divieto assoluto di comunicazione telefonica o telematica con persone diverse da quelle conviventi), emesse dal Gip presso il Tribunale di Cassino Domenico Di Croce, su richiesta del sostituto procuratore Alfredo Mattei.I quattro indagati erano già destinatari della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale.«L’aggravamento delle misure cautelari - spiegano gli inquirenti - è stato disposto sulla base degli elementi acquisiti nel corso di indagini riservate che hanno fatto emergere come i prefati soggetti abbiano trasgredito le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, continuando di fatto a gestire le cooperative operanti nel settore dell’accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo».