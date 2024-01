Vallerotonda, tragedia sulle Mainarde: 57enne trovato morto con ferite sul corpo

Il cadavere di un uomo di 57anni è stato rivenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 gennaio 2024, sui monti delle Mainarde nel territorio del comune di Vallerotonda. Il corpo, stando alle prime informazioni trapelate, presenterebbe diverse lesioni e nel luogo del ritrovamento sarebbero presenti tracce di sangue. A trovare il cadavere, stando alle prime frammentarie informazioni, sono stati alcune persone salite in montagna per un'escursione. Hanno immediatamente dato l'allarme ai carabinieri, intervenuti sul posto con gli uomini della Compagnia di Cassino e quelli del Reparto Investigativo di Frosinone. Con loro sta operando il medico legale Franca Vallerotonda per un esame esterno della salma nel tentativo di identificare la persona deceduta, le cause della morte e l'origine delle ferite sul corpo, nonché l'orario del decesso. Le indagini vengono coordinate dalla Procura di Cassino, il magistrato di turno è il dottor Andrea Corvino. Al momento si escluderebbe la morte violenta, ma gli investigatori non tralasciano alcuna pista.

