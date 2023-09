Venerdì 8 Settembre 2023, 07:57

Tentata rapina ai danni di un anziano: inseguiti da passanti bloccati e consegnati ai carabinieri. E' quanto accaduto ieri pomeriggio in via Marittima a Frosinone, dove i carabinieri hanno arrestato due stranieri, un uomo e una donna, dell'est Europa. Tutto si è consumato, intorno alla 15, in pochi minuti. La vittima stava prelevando contanti dallo sportello bancomat della filiale della banca Unicredit, quando è stato avvicinato da un uomo e da una donna che lo hanno circondato tentato di strappargli dalle mani le banconote appena ritirate e dandosi alla fuga. La scena però, è stata notata dai passanti e dagli altri clienti in fila che hanno reagito mettendosi all'inseguimento della coppia, bloccandola dopo poche decine a di metri. Immediata è stata la chiamata al 112 che ha inviato le pattuglie presenti in zona.

LA RICOSTRUZIONE

I militari del colonnello Gabriele Mattioli hanno così, proceduto all'arresto immediato dei due stranieri. Sono stati condotti in caserma e per loro è stata formulata l'ipotesi di tentata rapina ai danni dell'anziano. Ora gli arrestati sono a disposizione della Procura e nelle prossime ore verrà fissata l'udienza di convalida. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per assistere l'anziano derubato che ha avuto un lieve malore, ma per fortuna non ha riportato alcuna conseguenza di salute. Tanto lo spavento, quindi, in un pomeriggio sicuramente da dimenticare per il pensionato. Ora i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto anche attraverso le testimonianze dei presenti e le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.