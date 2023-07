Frosinone, minacciato e rapinato allo Scalo: scattano due arresti lampo

Minacciato e rapinato del telefonino. Non solo: è stato anche costretto a raggiungere un vicino sportello postamat per prelevare soldi. Sono stati minuti di paura quelli vissuti da un uomo nel capoluogo. Poco dopo la polizia ha arrestato un 38enne e un 37enne, ritenuti i responsabili.

E' accaduto nella parte bassa di Frosinone. A lanciare l'allarme è stata una donna: ha chiamato il Nue (numero unico di emergenza) segnalando che c'era un uomo che sosteneva di essere stato derubato. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti per raccogliere le testimonianze. Stando alla ricostruzione della polizia, mentre l'uomo stava raccontando quanto gli era accaduto pochi istanti prima, si è accorto del passaggio, a pochi metri di distanza, di due persone da lui indicate come quelle che, poco prima, lo avevano avvicinato e costretto prima a consegnare lo smartphone e poi a seguirle al bancomat delle Poste. Erano il 38enne e il 37enne, che sono stati subito bloccati dai poliziotti nei pressi dell’ufficio postale di via Mascagni. Nel corso di un controllo indosso a uno di loro è stato rinvenuto un telefonino, lo stesso che era stato portato via all'uomo. Per i due è così scattato l'arresto con l'accusa di rapina.