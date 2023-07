Sperlonga, avvocato di Frosinone si tuffa e salva un bambino di 6 anni che stava annegando

Ha sentito gridare aiuto e ha visto un bambino che si sbracciava, si è tuffato e l'ha salvato. E' il gesto compiuto oggi, sabato 15 luglio, a Sperlonga, dall'avvocato Antonio Perlini, di Frosinone, in un tratto di spiaggia libera. Secondo il racconto del legale, a chiedere aiuto era il fratello del bimbo in difficoltà. Il ragazzino, 10 anni, si è accorto che il fratello di 6 non riusciva a tornare a riva e annaspava e ha richiamato l'attenzione. I genitori, a quanto sembra, avevano perso di vista i figli.

Il piccolo sta bene, per lui solo un grande spavento, mentre per l'avvocato i ringraziamenti dei genitori e i complimenti dei presenti in spiaggia.