Mercoledì 15 Maggio 2024, 07:21

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina all’incrocio fra Lungoliri Simoncelli e Viale 20 settembre a Sora. Monta la protesta degli automobilisti che chiedono il ripristino dell’impianto semaforico: «Ci sono momenti in cui non si capisce più nulla ed ognuno si autogestisce. E quindi accadono gli incidenti». Erano circa le 10 quando una donna che era in sella alla sua bicicletta, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Municipale, è stata centrata da una vettura. La donna è finita rovinosamente a terra procurandosi diverse contusioni ed escoriazioni. I primi a prestare soccorso sono stati i passanti ed i commercianti della zona che hanno richiesto l’intervento del 118. Numerosi i curiosi che si sono riversati in strada per dare una mano. Il traffico si è paralizzato. Il personale sanitario è arrivato immediatamente, trasportando la ferita al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. Lì i medici hanno prestato le prime cure ed effettuato gli esami diagnostici. Per lei una prognosi di alcuni giorni ma fortunatamente nulla di grave, al contrario di quanto si pensava inizialmente. Arrivata una pattuglia della polizia locale con il comandante Dino Padovani. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Ascoltato il racconto anche dei testimoni. Forse a causare il sinistro una manovra azzardata della bici, ma si tratta solo di ipotesi.

LE REAZIONI

Quanto accaduto ha suscitato un vespaio di polemiche. Quell’incrocio, infatti, da anni è privo dell’impianto semaforico che risulta spento per motivi ancora poco chiari. Nonostante le tante sollecitazioni, i numerosi incidenti che accadono con frequenza molto alta, nessuno ha mai voluto il ripristino del semaforo. “Perché?”, si domandano in tanti. L’incidente di ieri mattina potrebbe infatti essere connesso anche a questo aspetto. Gli automobilisti devono cavarsela da soli e evidentemente non tutti ricordano perfettamente il codice della strada, nemmeno qualche ciclista che a volte guida come se fosse su una pista ciclabile e non in mezzo al traffico urbano. Si tratta infatti solo dell’ultimo sinistro verificatosi in quell’incrocio, dove a causa del traffico sostenuto gli incidenti si verificano con grande frequenza, soprattutto per il mancato rispetto dei segnali di precedenza e di stop. «Ma perché non provano a riutilizzare il semaforo? Potrebbe essere un modo per regolare il traffico ed evitare non soltanto incidenti ma anche litigate in mezzo alla strada e gente che urla e grida parolacce», dicono alcuni residenti. In effetti non è infrequente imbattersi in automobilisti nervosi o frettolosi che finiscono per litigare in mezzo all’incrocio per chi deve passare prima quando basterebbe il semaforo a regolare la circolazione. «Il più delle volte si tratta di incidenti non gravissimi perché il traffico è talmente sostenuto e paralizzato su quell’incrocio che sono perlopiù incidenti di lieve entità ma sono frequenti e solo questo dovrebbe bastare per cercare di trovare una soluzione che ponga fine a questa scia di sinistri. Oppure dobbiamo aspettare che accada qualcosa di molto grave per intervenire?», si chiedono in tanti.