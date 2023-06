Atti vandalici nella notte a Sora in via Michele Ciotola, nel rione di San Rocco. Alle spalle della chiesa dedicata all'amato santo con il cane qualcuno ha danneggiato due automobili, spaccando gli specchietti laterali e danneggiando la carrozzeria. La scoperta di quanto accaduto è stata effettuata al mattino dai proprietari che hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Purtroppo, non è la prima volta che accadono episodi del genere, soprattutto nel centro storico ed in un'area, come Via Michele Ciotola, frequentata spesso da malintenzionati.

Quel largario, infatti, frequentato soprattutto dai residenti che vi parcheggiano le macchine, se un tempo era zona di passeggio e quindi più frequentato ed illuminato per la presenza del ponte lamellare che metteva in collegamento il rione di San Rocco con LungoLiri Cavour, ad oggi è per lo più un'area degradata e spesso sporca. Il ponte da anni è chiuso al transito dei pedoni per motivi di sicurezza e questo fa sì che la zona sia silenziosa e frequentata solo da spacciatori oppure gente poco raccomandabile, che alza il gomito e vi bivacca. Sono in corso, comunque, tutti gli accertamenti del caso e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto intenzionale. Qualche settimana fa, poi, alcune vetture sono stati date alle fiamme ma questa volta nel quartiere di San Giuliano, in via Facchini dove la Jeep di proprietà di una donna residente nella zona e parcheggiata sotto casa è stata incendiata. È capitato altre volte che vetture improvvisamente siano state avvolte dalle fiamme, automobili anche nuove e potenti. I carabinieri anche per questo lavorano recuperando le immagini riprese dalle telecamere di privati e attività commerciali che sono sempre fondamentali per ricostruire i fatti. Nel caso della scorsa notte il danno ammonta a poche centinaia di euro ma in qualsiasi caso la presenza delle telecamere sarebbe importante: «Ci avevano promesso che le avrebbero installate anche qui dietro - dichiarano alcuni residenti -. Ma al momento non c'è traccia. Lo stesso problema c'è poco più avanti, nel santuario dei Padri Passionisti, spesso preso di mira nel fine settimana».