Sora: il pilota Morganti corre al Mugello per la Bmw Mac Racing Cup Italy 2022

Nel fine settimana presso l’autodromo del Mugello si terra l’ultima gara del Bmw Mac Racing Cup Italy 2022. Alla gara prenderà parte anche Emanuele Morganti, giovane promessa di Sora del motosport italiano vincitore nell’ottobre del 2020 del GTTalent, primo talent format italiano dedicato al mondo dei motori ideato dall’imprenditore milanese Mimmo Saracino. Obiettivo del Talent era quello di selezionare tra i 3000 iscritti il miglior talento italiano tra piloti non professionisti di vetture da corsa. Il format prevedeva come premio per il vincitore la possibilità di prendere parte ad una gara di un campionato italiano nel 2022. La gara su cui l’organizzzione del GTTalent hadeciso di puntare, è proprio quella del Mugello dove Emanuele Morganti correrà su una BMW M2 del Team Promo Drive.

La gara, l’ultima della stagione, sarà particolarmente avvincente in quanto decisiva per la classifica finale del campionato. Conseguire un buon risultato in una competizione di questo livello potrebbe essere per Emanuele Morganti un ottimo trampolino di lancio per futuri successi nel motosport.

Le prove di guida della BMW M2 del Team Promo Drive sono state effettuate lo scorso luglio a Vallelunga dove Emanuele Morganti ha riportato tempi molto soddisfacenti che lasciano ben sperare sugli esiti della prova al Mugello.