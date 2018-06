Delitto Morganti: fissata l’udienza preliminare davanti al gup. Il 28 giugno Mario e Franco Castagnacci, Paolo Palmisani e Michel Fortuna, tutti accusati di omicidio volontario, dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Frosinone che dovrà decidere per il rinvio a giudizio o meno.

Al momento gli indagati si trovano ristretti nel carcere di Regina Coeli, nella Capitale.

Nei giorni scorsi i giudici della Corte di cassazione hanno respinto la richiesta dei legali difensori di spostare il processo in un’altra sede, istanza motivata sostenendo che il clamore mediatico che si è creato intorno a questo caso avrebbe potuto influenzare negativamente i testimoni e i giudici popolari. I magistrati della Corte suprema hanno ritenuto insussistenti le motivazioni presentate e hanno rigettato la richiesta. Grande la soddisfazione dei familiari del povero Emanuele per l’esito di questa decisione. Adesso aspettano soltanto che sia fatta giustizia. Hanno piena fiducia nella magistratura. I genitori e la sorella del giovane non hanno sete di vendetta, vogliono soltanto la verità, chiedono di sapere il perché di questa aggressione sfociata in un omicidio.



Emanuele, di Alatri, aveva soltanto venti anni, un’età in cui nella testa si hanno tanti sogni da realizzare, un’età in cui si cominciano a fare progetti per la vita. Lui, innamorato della sua Ketty, pensava veramente di costruire qualcosa insieme a lei. Invece quella vita è stata spezzata per futili motivi.

Come si ricorderà il giovane era stato aggredito davanti al locale notturno «Mirò» ad Alatri lo scorso marzo. Uno sguardo di troppo lanciato alla fidanzata? Una bibita che il cameriere avrebbe servito a lui prima degli altri? Queste le motivazioni che avrebbero portato a colpire Emanuele con calci e pugni fino a mandarlo in coma? Ancora non ci è dato sapere. Di certo si sa che il ragazzo soccorso dai medici del 118 era spirato dopo alcune ore in ospedale.

Spetterà adesso agli avvocati Emanuele Carbone, Bruno Giosuè Naso e Marilena Colagiacomo smontare la pesante accusa che pende sulla testa dei loro assistiti: omicidio volontario in concorso.

Un reato per il quale sono previste condanne pesantissime. La famiglia Morganti si è rivolta all’avvocato Enrico Pavia per essere rappresentata.

