Si è spento il professor Angelo Giovanni Ferrari, è stato il sindaco di Vallecorsa per 26 anni

Si è spento nella mattinata di oggi, all’età di 89 anni, Angelo Giovanni Ferrari, già sindaco di Vallecorsa, detentore di una legislatura record durata ben 26 anni consecutivi, dal 1964 al 1990.

Protagonista vero della storia di Vallecorsa, conosciuto oltre i confini comunali per il suo ruolo politico e di sindaco - e anche come professore, per l’impegno lavorativo di docente -, Angelo Giovanni Ferrari è stato un amministratore longevo, chiamato alla guida del suo paese in un momento storico in cui la Democrazia Cristiana rappresentava il partito di Governo e riuscendo ad incidere in maniera profonda nello sviluppo della sua cittadina.

Forte il legame che ha mantenuto negli anni con i vertici nazionali della Dc grazie al quale nell’ottobre del 2005 riuscì ad ospitare nella sua adorata Vallecorsa il Senatore a vita Giulio Andreotti. In qualità di Presidente del Comitato per il Culto della Madonna della Sanità, in quell'occasione Ferrari fu il promotore di un importante evento organizzato nella Chiesa di San Martino, per la presentazione dell’Epistolario di Santa Maria De Mattias.

Tra i punti importanti del suo impegno civico, continuato ben oltre la conclusione della carriera da sindaco, restano le attività religiose e culturali sempre unite a quelle sociali, come la lunga esperienza di presidente del centro anziani di Vallecorsa, portata avanti nel rispetto della Fede e del legame con la sua terra.

IL CORDOGLIO ISTITUZIONALE

La notizia della morte è arrivata in prima battuta dai profili social del Comune di Vallecorsa: “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. Ci lascia Angelo Giovanni Ferrari: il Professore, il Sindaco. L’uomo che ha caratterizzato per il suo impegno politico e civile tantissimi anni della storia del secolo scorso del nostro piccolo centro. La sua energia, la sua forza di volontà, le tante attività che lo hanno visto, per tutta la sua vita, sempre presente sul territorio siano e saranno da stimolo per tutti noi, amministratori e cittadini di Vallecorsa…”

Alla famiglia Ferrari e in particolare alla moglie Lina e alle figlie Luisa e Lucia, sono arrivate parole di cordoglio da tutta la popolazione e dai molti che hanno avuto occasioni di incontro e conoscenza del sindaco Angelo Giovanni Ferrari anche fuori da Vallecorsa.

Domani, mercoledì 29 novembre, dalle 9.30 sarà aperta la camera ardente presso la Sala Consiliare e alle 14 saranno celebrate le esequie nella vicina chiesa di San Martino, in forma solenne ed istituzionale, con l'esposizione del Gonfalone del Comune di Vallecorsa ed il Sindaco Anelio Ferracci che indosserà la fascia tricolore, come previsto dal protocollo.

M. Laura Lauretti