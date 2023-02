Scuole sicure, telecamere di sorveglianza e un video contro il bullismo

Terminati gli interventi del progetto “Scuole sicure” a Frosinone, con l’implementazione del sistema di videosorveglianza nei quattro comprensivi del capoluogo. Quattro le scuole secondarie di 1° Grado individuate per la realizzazione degli interventi: “Aldo Moro”, in Via Mastruccia; “Pietrobono”, in Via Giacomo Puccini; “Campo Coni”, in Via Grappelli; “Nicola Ricciotti”, in Via Fosse Ardeatine. Le azioni, rivolte ai quattro plessi, comprendono la predisposizione di sistemi di videosorveglianza specifici ed evoluti per il monitoraggio delle aree di accesso e di stazionamento degli studenti, posti all’entrata e all’uscita degli edifici. Il progetto include anche una campagna informativa volta alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze, all’interno della quale è stato realizzato un progetto cinematografico contro il bullismo e il cyberbullismo, di concerto con i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti delle scuole medie dei comprensivi. La scuola di cinematografia di Frosinone di Andrey Maslenkin e Clarissa Stirpe ha infatti girato il cortometraggio dal titolo “Dall’altra parte del muro”.

Protagonisti, le ragazze e i ragazzi delle scuole medie, che hanno interpretato egregiamente una storia che «non è solo un inno alla resilienza e all’empatia, ma anche alla necessità del dialogo tra tutti gli attori coinvolti nella delicata tematica del bullismo e del cyberbullismo – genitori, figli, educatori - perché i nostri giovani, all’interno delle classi o nel mondo virtuale, siano in grado di costruire, con gli altri, rapporti basati su un confronto sereno e aperto» ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli, che ha inteso ringraziare il prefetto Liguori, il questore Condello e le forze dell’ordine «sempre al fianco dei cittadini e delle altre istituzioni su tutte le tematiche che riguardano la sicurezza collettiva».