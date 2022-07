Schianto con la moto d'epoca a Cassino, il centauro partecipava alla Milano-Taranto

L'incidente si è verificato sulla Casilina Sud, a pochi chilometri dall'ingresso in città. A seguito dello schianto la vettura ha preso fuoco e si è reso necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino per domare le fiamme. Una nube di fumo nera ha avvolto la Casilina tra i comuni di Cassino e Villa Santa Lucia e ha spaventato gli automobilisti in transito.

Schianto con la moto d'epoca durante il raduno, poi l'incendio: paura a Cassino

Il centauro ferito, un tedesco, stava partecipando alla Milano-Taranto, la corsa più importante di moto storiche che ieri pomeriggio era attesa nella piazza antistante il Comune.