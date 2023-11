Durò appena cinque mesi la conservazione del "" nell'Abbazia di Montecassino, dal 26 maggio al 19 ottobre 1943. Per l'arrivo della guerra a Napoli in quegli anni burrascosi la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro decise di portare il Tesoro in un posto sicuro, ossia l'Abbazia di Montecassino per i buoni rapporti con i monaci benedettini. E invece anche il monastero divenne un luogo a rischio. E così iniziarono le lunghe e complesse peripezie per mettere in salvo non solo il Tesoro di Napoli, ma anche i notevoli tesori artistici di Montecassino. Di questi avventurosi trasferimenti per salvare beni storici inestimabili se ne è parlato sabato scorso al convegno "San Gennaro a Montecassino", per un doppio appuntamento dedicato alla storia del trasferimento del Tesoro durante la seconda guerra mondiale, che si è tenuto a Napoli nella Cappella del Tesoro di San Gennaro e che proseguirà all'Abbazia di Montecassino il prossimo 2 dicembre.