Dalla battaglia di Cassino ai Pink Floyd: al via in ateneo le cerimonie per l'ottantesimo

Prendono il via dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale le cerimonie per l’ottantesimo anniversario dal bombardamento di Montecassino che ricorre nel 2024. Oggi, martedì 14 novembre, nell’aula magna dell’Unicas è stato presentato il libro “Together we Stand. Divided we fall. Analisi critica del film The Wall di Nicola Randone". Il libro è una lettura scrupolosa del film ispirato da uno degli album più importanti della storia del rock. Come noto, i testi dell’album The Wall sono stati scritti da Roger Waters, che con la città di Cassino ha un legame particolare: la tomba di suo padre si trova infatti nel cimitero del Commonwealth. Ed è questa tragedia personale ad aver rappresentato la fonte d’ispirazione per l’album.

Ad aprire la giornata è stato il padrone di casa, ovvero il rettore Marco Dell’Isola, che ha spiegato: «Quello di oggi non è un evento celebrativo, a noi interessa far capire agli studenti l’attualità della problematica della guerra, delle sue conseguenze: quindi ci interessa parlare ai ragazzi, ci interessa utilizzare il loro linguaggio ed analizzare i muri che la guerra costruisce».