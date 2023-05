Roccasecca, causa Covid non erano andati in gita: il Comune dona un viaggio ai ragazzi delle Medie

Causa Covid e dinieghi gli studenti rischiavano di non aver mai vissuto un momento di condivisione insieme. E’ stata un successo la gita a Roma che il Comune di Roccasecca ha voluto organizzare per i ragazzi della terza media del locale istituto comprensivo.

Dopo gli anni degli impedimenti a causa del Covid, gli studenti dell’ultimo anno rischiavano, a conclusione del loro ciclo di studi, di non aver mai vissuto una gita insieme. Alle limitazioni della pandemia, infatti, si era aggiunta la mancata programmazione della scuola rispetto alle possibili proposte di viaggio da svolgersi in questa annualità.

Per ovviare alla situazione il Comune di Roccasecca ha pensato bene adoperarsi per permettere comunque ai ragazzi di vivere una giornata di socialità e di arricchimento culturale.

Sabato scorso, perciò, in concomitanza con la chiusura dell’istituto comprensivo, il Sindaco e l’amministrazione hanno proposto una gita a Roma, in visita al Colosseo e a Cinecittà World.

La risposta dei ragazzi alla proposta del Comune è stata entusiasmante e le adesioni sono state quasi nella totalità degli alunni interessati. Ma soprattutto la giornata è stata vissuta con grande allegria e partecipazione.

La comitiva è stata accompagnata da una delegazione dell’amministrazione comunale e da alcuni rappresentanti dei genitori che hanno anche acquisito la delega da parte di quelli che non hanno potuto partecipare.

Per quanto concerne i costi, viaggio gratuito per gli alunni, una piccola compartecipazione per genitori accompagnatori. Il Sindaco e gli amministratori hanno sostenuto in proprio le spese per il costo del pullman e per il biglietto di ingresso ai due luoghi scelti per la visita contribuendo a sostenere economicamente l’evento.