Venerdì 14 Ottobre 2022, 22:26

Rissa questa sera in pieno centro a Sora. Otto, forse nove persone se le sono date di santa ragione per motivi suoi quali sono in corso di accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenuti per riportare la situazione alla normalità. Inrtorno alle ore 20:30 quando nei pressi di piazza Santa Restituta si è scatenato l’inferno. Da una parte dei ragazzi di Sora, alcuni dei quali anche già noto alle forze dell’ordine, dall’altra degli extracomunitari. Sono intervenuti sia gli agenti di polizia che i carabinieri della locali compagnia, ma è stato necessario far intervenire anche le ambulanze del 118 per la gravità delle ferite riportate da almeno un paio di giovani.

Le forze dell’ordine hanno proceduto anche ad effettuare dei controlli nelle case in cui sono ospiti alcuni richiedenti asilo, in via Zincone. Gli accertamenti sono andati in corso per tutta la serata, fino a tarda notte negli uffici della Compagnia dei carabinieri e non si esclude che nei confronti di qualcuno possano essere adottati dei provvedimenti.