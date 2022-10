Trovato morto nel suo letto un giovane di Casalvieri

Un giovane di 31 anni è stato rinvenuto senza vita nel letto della sua abitazione. La tragica scoperta è avvenuta questa sera a Casalvieri in località Roselli intorno alle 21. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio, allarmati, hanno richiesto i soccorsi. Poco dopo sono arrivati immediatamente gli equipaggi del 118 con l'auto medica ed una ambulanza e poco dopo anche i carabinieri della locale stazione. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il giovane che si trovava nel suo letto. Il medico che ha effettuato una prima ispezione cadaverica non avrebbe rinvenuto sul corpo segni particolari. Potrebbe essere deceduto, quindi, per un malore ma saranno i successivi accertamenti a stabilire le cause esatte e l'ora del decesso. Nello sconforto l'intera comunità.