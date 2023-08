Firmata l'intesa, riparte la produzione allo stabilimento militare Propellenti

Un partenariato pubblico privato per lo stabilimento militare Propellenti di Fontana Liri

Il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, Nicola Latorre, e il legale rappresentante di Baschieri & Pellagri, Alessandro Fioravanti, hanno firmato l’accordo per la concessione e la gestione degli impianti produttivi di polveri sferiche in provincia di Frosinone.

«La cooperazione tra l’Agenzia, ente in house del Ministero della difesa, e Baschieri & Pellagri, società del Gruppo Fiocchi specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di polveri - si legge in una nota - costituisce un importante risultato per il consolidamento industriale delle attività della Difesa e riconosce la rilevanza strategica delle unità produttive dislocate sul territorio nazionale».

A Fontana Liri la produzione era stata interrotta nel 2017 e oggi la riapertura «rappresenta un importante risultato per l’Agenzia, che mira a rafforzare ed espandere le sinergie industriali con aziende nazionali al fine di valorizzare gli asset della Difesa.

Inoltre, particolare attenzione è posta all’adeguamento ai più recenti standard di efficienza tecnologica e di sicurezza che permetteranno di ridurre al contempo la dipendenza dall’estero di forniture strategiche. Con il riavvio della produzione della polvere da sparo e la riattivazione della centrale idroelettrica avvenuta nel 2022 si conclude il significativo traguardo nel contesto del progetto di rilancio industriale dello Stabilimento Militare Propellenti che era contenuto nel piano industriale triennale 2021-2023 dell’Agenzia industrie difesa».