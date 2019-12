© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni. L'appuntamento è per il 14 dicembre prossimo alle ore 17.30, presso il Centro Polifunzionale di Fontana Liri. Il Premio voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Gianpio Sarracco, per ricordare Marcello Mastroianni (nativo di Fontana Liri), è in sinergia con il Roma Film Festival diretto dal regista, produttore di Festival internazionali, autore di monografie dei grandi del cinema italiano, Adriano Pintaldi e il Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni. Da questa Edizione il Premio intitolato al divo cinematografico si avvale di un Comitato d’Onore formato da Laura Delli Colli (Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Presidente dei Nastri d’argento e del Festival Internazionale del Film di Roma), Vittorio Giacci (Saggista e critico cinematografico), Enrico Vanzina (sceneggiatore e scrittore), Elettra Ferraù (Direttore Generale dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi), Elizabeth Missland (Direttore Artistico e Presidente Onorario dei Globi d’Oro), Gerry Guida (Saggista e critico cinematografico) e Santina Pistilli (Presidente Centro Studi Mastroianni) per la direzione artistica dello stesso Pintaldi con la collaborazione della p.r. Francesca Piggianelli. Quest’anno l’Edizione 2019 vedrà protagonisti importanti personaggi che hanno contrassegnato la variegata carriera di Mastroianni a partire dall’attrice Giovanna Ralli che è stata sua partner in diversi film, il regista Roberto Faenza che lo ha diretto nello struggente “Sostiene Pereira”, la produttrice di successo Elda Ferri (oltre a “Sostiene Pereira”, da ricordare anche “La vita è bella”), il mitico Rino Barillari “The King” dei paparazzi romani che ha fotografato Mastroianni dalla Dolce vita in poi, Saverio Vallone figlio dell’indimenticato attore Raf, che di Mastroianni fu amico e collega. Sarà presente quindi l’intero Comitato d’Onore. A condurre la serata l’attrice e conduttrice televisiva Antonella Salvucci.