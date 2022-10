Fontana Liri - Abbandonarono l'anziano padre, in due finiscono in manette

I Carabinieri di Fontana Liri hanno arrestato due coniugi residenti in quel Comune, definitivamente condannati a 5 anni di reclusione, per il reato di “Abbandono di persone incapaci”. La persona a cui non sono state prestate le cure era il padre dell’uomo della coppia arrestata, deceduto nel 2014.

Lo stato di particolare indigenza del genitore, allora 73enne e dimorante proprio con la famiglia di suo figlio, era stato segnalato ai Carabinieri da altro familiare che aveva sporto formale denuncia.

I Carabinieri della Stazione di Fontana Liri, intervenuti nell’immediatezza, riscontrarono la veridicità della denuncia disponendo il trasporto dell’anziano presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora, ove decedeva dopo alcuni giorni.

I due condannati, marito 52enne e moglie 44enne, sono stati associati rispettivamente nelle Case circondariali di Lanciano e di Roma Rebibbia.