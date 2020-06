Ex Propellenti di Fontana Liri, allarme del sindacato per la centrale idroelettrica

C’è allarme, nel sindacato, per la possibilità che la centrale elettrica dell’ex Propellenti possa finire in mano a una società privata.

Spiega Riccardo Colafrancesco (Uil): «La centrale idroelettrica dell’ex Propellenti di Fontana Liri ferma da quattordici mesi rischia di finire nelle mani dei privati e con lei anche tutti i benefici economici (passati, presenti e futuri) goduti dalla Pubblica amministrazione e dalla comunità locale. Facciamo appello al sindaco e a tutta la politica della Provincia di Frosinone affinché ciò non avvenga».

Dunque, l’esponente della segreteria UILPA Provinciale Riccardo Colafrancesco denuncia la concreta possibilità di perdere una risorsa, non solo per il rilancio dello stabilimento ma per tutto il territorio. La centrale idroelettrica, che produce energia pulita, fino allo scorso anno ha garantito utili e fatturato all’Agenzia Industrie Difesa: «Una risorsa – spiega Colafrancesco – che rischia di finire nelle mani del privato a scapito dell’intera comunità locale. A mio avviso la centrale andrebbe difesa, con una seria manutenzione e l’innesto di nuovo personale per poi farla ripartire nella produzione, garantendo così una liquidità necessaria per ammodernare e sviluppare nuovi progetti per il rilancio dell’Ente, come sta succedendo in altri stabilimenti con i loro impianti vecchi e nuovi ed assunzioni di giovani».

