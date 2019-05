© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel quadro delle celebrazioni organizzate dal Comune per il 75° anniversario della Liberazione di Fontana Liri, si è tenuto in piazza Trento il concerto della banda della Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito, diretta dal primo luogotenente Fioravante Santaniello. L’esibizione ha riscosso l’unanime e caloroso apprezzamento del numeroso pubblico presente.Lo stabilimento militare “Propellenti”, intanto, «è proiettato verso una nuova fase della sua storia iniziata nell’ultimo scorcio dell’800. Infatti, a seguito delle risultanze del recente incontro con il generale Serino, capo di Gabinetto del ministro della Difesa, con la delegazione comunale guidata dal sindaco Sarracco, le rsu, i vertici dell’Aid e parlamentari locali, l’Smp verrà interessato alla dematerializzazione e digitalizzazione documentale, affiancando il Cedecu di Gaeta in questo importante e moderno settore in fase di sviluppo in ambito ministeriale. A breve la centrale idroelettrica del Propellenti sarà interessata da interventi di efficientamento; si potrà quindi commercializzare l’energia prodotta in funzione di autofinanziamento delle attività», si legge in una nota.