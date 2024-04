Regionali, la nuova "conta" dei voti. Tripodi: «Per ora Ciacciarelli ne ha recuperati solo 69»

Il consigliere regionale di Forza Italia, Orlando Tripodi interviene sulla vicenda del "riconteggio" delle schede e sul ricorso proposto dall'assessore Pasquale Ciacciarelli. Entrambi, all'epoca delle ultime regionali, erano candidati con la Lega. «Il Consiglio ci di Stato aveva disposto con ordinanza la verifica generale del voto. La Prefettura di Frosinone ha richiesto un chiarimento sulle operazioni da svolgere chiedendo al Consiglio di Stato di specificare se è il caso di effettuare nuovamente lo spoglio di tutte le schede della Circoscrizione di Frosinone o fare una verifica sulle sole schede bianche, nulle o contestate. Il consiglio di Stato ha fissato udienza per il prossimo 9 aprile al fine di sciogliere la riserva e nel frattempo la prefettura ha completato il riconteggio e verifica delle schede nulle bianche e contestate di tutte le sezioni della provincia di Frosinone. Da questa verifica sono stati recuperati solo 69 voti dalla Lega considedardo che a Ciacciarelli ne servono oltre 460. Adesso il Consiglio di Stato dovrà decidere se riaprire tutti i plichi scrutinati e verificare le circa 200000 schede assegnate e valide anche considerando il fatto che solo le spese per riportare in Prefettura tutte le schede della Provincia di Frosinone sono ingenti e bisogna capire con chiarezza chi paga tutti questi costi».

Orlando Tripodi è stato rappresentato in Prefettura dagli avvocati Corrado De Simone, Giammarco Florenzani e Fabrizio Montoni si dice inoltre «ragionevolmente soddisfatto del fatto che la verifica attuale abbia portato alla Lega ed a Ciacciarelli solo 69 voti sugli oltre 460 che sarebbero necessari».

