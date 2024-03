Frosinone, recupero degli insediamenti urbani storici: fondi in arrivo dalla Regione

Interventi di recupero e tutela degli insediamenti storici: fondi in arrivo dalla Regione per i Comuni.

«È stata approvata in giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni del Lazio, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, cui seguirà la predisposizione di un apposito bando». È quanto annunciato dall'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. «Un intervento fortemente voluto e sul quale abbiamo lavorato insieme alla nostra direzione regionale in questi mesi» ha aggiunto.

In sostanza si tratta di fondi per il recupero del patrimonio edilizio e per opere di ammodernamento. «Una particolare attenzione, in questa ottica, è stata riservata ai piccoli Comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, cui è destinato il 64% delle risorse per progetti di importo non superiore a 300.000 euro, mentre le restanti risorse sono destinate ai Comuni con popolazione superiore per importi non superiori a 450.000 euro» ha aggiunto Ciacciarelli, per il quale si tratta di un sostegno concreto per i Comuni, «consapevoli delle difficoltà finanziarie in cui si trovano, dovendo far fronte a molte esigenze e problematiche primarie e giornaliere che impediscono di poter supportare in piena autonomia interventi di riqualificazione».