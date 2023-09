Venerdì 8 Settembre 2023, 09:22

Nei fiuggini i geni della scienza. Due ricercatori originari della cittadina termale si distinguono per i loro studi in campo scientifico. Un tempo era l'acqua a rompere la pietra, come la definì Michelangelo, a essere motivo di orgoglio per il territorio fiuggino. Oggi la globalizzazione e il desiderio dei giovani di ampliare le loro conoscenze trasferendosi all'estero o promuovendo attività e progetti di respiro internazionale con ricadute sul progresso scientifico, mette in luce le menti più geniali del nostro Paese.

IL RICONOSCIMENTO

E' dei giorni scorsi la notizia che riguarda un importante riconoscimento ottenuto da una giovane fisica, cittadina di Fiuggi. L'European Research Council, infatti, ha assegnato a Martina Gerbino, ricercatrice presso la sezione di Ferrara dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un tarting grant di 1,5 milioni di euro per il progetto di ricerca RELiCS. L'European Research Council è l'organismo dell'Unione europea che finanzia i ricercatori di eccellenza di qualsiasi età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati. Il progetto presentato da Martina Gerbino è dedicato allo studio delle proprietà dei neutrini e di altre particelle leggere attraverso una forte sinergia tra modelli teorici e dati provenienti da esperimenti sulla radiazione cosmica di fondo (CMB), la forma più antica di radiazione osservabile nell'universo. Si tratta di un grande riconoscimento per il suo lavoro che offre un'opportunità di crescita internazionale, come annunciato dalla stessa ricercatrice. «Vincere questo finanziamento commenta Martina Gerbino - è un'immensa soddisfazione a coronamento del tanto lavoro svolto e del supporto ricevuto da tante persone negli anni, che desidero ringraziare per il loro costante sostegno scientifico e personale. È, inoltre, una grandissima opportunità di crescita nel panorama internazionale». Il finanziamento le permetterà, infatti, di creare un gruppo di ricerca multidisciplinare per preparare, analizzare e interpretare i dati provenienti dal Simons Observatory e altri esperimenti sulla radiazione cosmica di fondo. Martina Gerbino è una fisica teorica con esperienza nella fisica del neutrino e nella fenomenologia della radiazione cosmica di fondo.

SILICON VALLEY

Sarà possibile, in futuro, vivere 120 o addirittura 150 anni? A queste domande ha riposto un'altra mente di origini fiuggine. Si chiama Marco Quarta, ha 47 anni e attualmente vive nella Silicon Valley. E' stato ospite, in collegamento video, di Duilio Giammaria, all'interno di uno special del programma di approfondimento "Petrolio" andato in onda mercoledì sera su Rai 3. Lo scienziato ha parlato dei suoi studi sulla longevità maturati nei due centri di ricerca creati da lui e finalizzati all'insediamento cellulare per favorire la longevità. Finora il farmaco che sta sperimentando con la sua équipe ha prodotto effetti positivi sia sugli animali che sulle cellule umane in vitro. È arrivato alla sperimentazione clinica sull'uomo che inizierà tra un paio di mesi. Buone notizie, dunque, grazie anche al lavoro di un ciociaro trasferitosi in America.