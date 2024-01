Questura, le misure di prevenzione: 50 "Daspo Willy" nell'ultimo anno

Una particolare attenzione alle misure di prevenzione. E' quella che il questore di Frosinone, Domenico Condello, ha sin dal suo arrivo nel capoluogo ciociaro. Durante l'ultimo anno sono stati emessi 107 avvisi orali, 245 fogli di via obbligatori, 56 Daspo per manifestazioni sportive, 50 cosiddetti "Willy" con divieto di recarsi in locali pubblici e 21 ammonimenti. I dati sono stati forniti nel corso di un incontro durante il quale sono stati presentati il nuovo capo di gabinetto, Monica Tucci, il portavoce Michele Illiano e la nuova responsabile della polizia postale, Umbertina Picano.

