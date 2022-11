Manovra diretta, dalla riduzione delle tasse alla revisione del reddito di cittadinanza: governo studia la legge di bilancio 2023

Aggiornamenti in evidenza

Manovra - Aiuti alle famiglie numerose e taglio del cuneo fiscale di 3 punti (dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 mila euro lordi l'anno. La legge di bilancio 2023 entra nel vivo e prevede diverse e importanti misure per le famiglie: dal quarto figlio in poi, l'assegno unico sarà aumentato di 100 euro al mese che andranno ad aggiungersi ai 100 che già oggi vengono erogati come maggiorazione dell'aiuto. Nel provvedimento ancora in fase di limatura dovrebbe entrare anche un fondo da 68 milioni l'anno per il potenziamento dei centri estivi. Per quanto riguarda le pensioni arriva "Quota 103". L'Iva su pane, pasta e latte non sarà né abolita né ridotta: l'ipotesi è comparsa ma appare decisamente in bilico. Verrà rifinanziato il bonus tv e decoder. Ancora, è previsto lo stralcio o l' importo ridotto per le cartelle sotto i 1000 euro. Il reddito di cittadinanza verrà riformulato. Si pensa a un percorso di erogazione dell'aiuto a tempo determinato: 36 mesi scaduti i quali il sussidio non verrà più erogato. Flat tax: in manovra ci sarà solo l'aliquota del 15% per gli autonomi sui redditi fino a 85mila euro. Riduzione delle accise sui carburanti: sarà confermata ma solo per il diesel.

«Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità». Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni.