Il questore Condello in visita all'azienda Boccadamo: «Realtà di eccellenza»

Il questore di Frosinone, Domenico Condello, ha fatto visita nella sede storica dell’azienda Boccadamo, accolto dal commendatore Tonino Boccadamo. Nel corso dell’incontro, dopo un lungo scambio di impressioni e riflessioni legate alle eccellenze del territorio, il patron dell'azienda ha illustrato al questore Condello la realtà imprenditoriale che guida con successo da 45 anni.

È stata l’occasione per entrare nel cuore dell’attività, il questore ha visitato tutti i reparti della produzione per conoscerne ogni fase, dall’idea, alla creazione delle opere. «Sono davvero felice di aver conosciuto Tonino nella sua veste d’imprenditore – ha spiegato il Condello -.

Siamo andati subito d’accordo, è un uomo empatico e dopo averne apprezzato le doti di persona impegnata nel fare del bene, ho visto con i miei occhi il risultato delle sue importanti intuizioni professionali. Davvero una bella realtà per questo bel territorio».

«Ho apprezzato molto l’incontro con il questore Condello – ha detto Boccadamo - e lo ringrazio per la cordialità che da sempre esprime nei miei confronti. Presentare il brand Boccadamo e l’iter creativo dei miei gioielli è stato stimolante, come lo è stato rispondere ai molti quesiti che il questore ha posto per comprendere nel dettaglio i diversi momenti della realizzazione di un gioiello. È stato un interlocutore attento e incuriosito». Al momento dei saluti la promessa, tra i due, di rivedersi al più presto pensando a nuovi progetti a favore del territorio