Addio al bonus trasporti, addio allo smart working per i genitori di ragazzi under 14, addio al bonus facciate e a quello per tv e decoder. Soprattutto addio al Superbonus al 110% per tutti, una delle misure simbolo della lotta alla crisi post-pandemia, ma anche dei continui ritocchi e correzioni necessari per mettere a punto un incentivo che ha movimentato l'intera economia italiana, costando però miliardi alle casse dello Stato. Ecco tutte le misure non rinnovate nella Manovra.

Pensioni, rivalutazione tagliata: ecco cosa cambia sugli assegni. Uscita anticipata con quota 103 (62 anni d’età e 41 di contributi)