Granchio blu, Claudio Barbaro: «Il Governo sta predisponendo uno strumento emergenziale per fronteggiare la crisi»

Continua l'emergenza legata al granchio blu. In vista dell'arrivo della stagione calda, il Governo sta predisponendo uno strumento per fronteggiare l'allarme, cercando di individuare le misure più idonee attraverso una ricerca scientifica predisposta da Ispra.

L'emergenza

«Il Governo sta predisponendo uno strumento per fronteggiare l’aggravarsi, con l’arrivo della stagione calda, dell’emergenza legata al granchio blu che impatta sia sui nostri ecosistemi, essendo questa una specie non autoctona, che sugli allevamenti di mitili come cozze, vongole e tutti i molluschi di allevamento che rappresentano un nutrimento per il granchio blu. I tecnici dei Ministeri di Agricoltura e Ambiente sono da tempo a lavoro per individuare le misure più idonee: tenendo conto anche di una ricerca scientifica predisposto da Ispra. Sono altresì allo studio premialità per i pescatori, sovvenzioni agli allevatori e una strategia per lo sfruttamento dei granchi prelevati che potrebbero essere utilizzati oltre che per consumo umano anche come mangimi o fertilizzanti in agricoltura». Così il Sottosegretario all’Ambiente e alla sicurezza energetica Claudio Barbaro.