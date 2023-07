Martedì 11 Luglio 2023, 08:55

Prende una macchina con il leasing e dopo qualche tempo la fa sparire. E' quanto avrebbe fatto un agente di commercio di 50 anni residente a Boville Ernica che adesso deve rispondere di appropriazione indebita continuata. Questo è reato per il quale un agente di commercio di 50 anni è finito sotto processo.

I FATTI

LA LETTERA

LA DIFESA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti risalgono al febbraio dello scorso anno quando l'uomo aveva stipulato un contratto di leasing con una società che vende ed affitta delle Mercedes nel capoluogo ciociaro. L'uomo che aveva fornito tutte le garanzie per affittare quella vettura di grossa cilindrata, avrebbe dovuto pagare mensilmente un canone.Ma pagate le prime rate si era guardato bene dal continuare a versare il denaro pattuito. Ma c'è di più.Quando la società tramite una lettera gli ha comunicato la risoluzione del contratto e la restituzione della vettura, l'uomo è diventato uccel di bosco facendo sparire la macchina di grossa cilindrata. A conti fatti l'agente di commercio avrebbe arrecato un danno alla società di vendita di auto di quasi 14 mila euro. Da qui la denuncia per appropriazione indebita con l'aggravante della continuità del reato. Nei giorni scorsi il pubblico ministero a conclusione delle indagini ha disposto il decreto di citazione diretta a giudizio. L'imputato sarà rappresentato dall'avvocato Antonio Ceccani.Spetterà adesso al legale difensore smontare tutto il castello accusatorio che è stato costruito nei confronti del suo assistito Nel frattempo va detto della vettura non c'è stata più traccia.I titolari della società hanno deciso di trascinare l'agente di commercio alla sbarra proprio per poter ottenere i soldi che hanno perso stipulando quel contratto di leasing, l'obiettivo della parte civile, a questo punto, è recuperare il valore del danno che avrebbero subito.Marina Mingarelli© RIPRODUZIONE RISERVATA