Lavori di ammodernamento, chiude l'ufficio postale di via dei Volsci

Lavori in corso all’ufficio postale di Frosinone 5, in Viale Volsci, inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi. Da oggi, 19 dicembre, e fino al 26, resterà chiuso per consentire l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia che ottimizzerà il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale e consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. «L’intervento - si legge in una nota - è in linea con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico».

Per eventuali esigenze la clientela la clientela di Viale Volsci può fare riferimento ai 5 uffici postali cittadini.

A disposizione anche gli Atm Postamat presso i quali, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni. La riapertura dell’ufficio Postale di Viale Volsci è prevista per mercoledì 27 dicembre.