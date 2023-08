Gli ultras della Curva Nord hanno rinchiuso in una teca un pezzo di storia del calcio ceccanese. Hanno portato via una zolla dal campo in erba dello stadio "Dante Popolla " prima della realizzazione del manto sintetico. Era lì dai primi anni Novanta, dai gloriosi tempi dell'As Ceccano in Serie D, e avrà trent'anni per sempre. A renderla eterna, con tutti i suoi pregi e difetti, la resina epossidica. Sarà donata al Ceccano 1920, società discendente e militante in Promozione, per essere esposta come amuleto nella bacheca degli spogliatoi. L'idea è venuta a Daniele Rovelli ed è stato subito raccolta da Davide Tomassi, che ha coinvolto l'artigiano Davide Mizzoni. «Gli ho chiesto di farla mantenere in vita come appena colta - racconta -. Prova dopo prova, è riuscito a fare un capolavoro». A realizzare la targa, dopo la vetrificazione, uno storico tifoso del Ceccano calcio: il gioielliere Angelo "Mazzola" Mastrogiacomo. Davide, oltre che sfegatato sostenitore dei rossoblù, è il nipote del compianto Benedetto "Betto" Tomassi.