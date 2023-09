Mercoledì 13 Settembre 2023, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:32

SELVA PIANA

Scuole aperte e lavori in corso: il mix perfetto per mandare in tilt Frosinone Dopo le avvisaglie del giorno precedente, ieri con il ritorno sui banchi di altre migliaia di studenti, il capoluogo ciociaro è risultato completamente intasato. Traffico bloccato praticamente ovunque: dal centro storico allo Scalo, da De Matthaeis a Selva Piana.In centro dalle 7.15 alle 9 c'è stata la paralisi totale intorno alla zona di Sant'Antonio. Una lunga fila di auto era incolonnata su viale America Latina sino ed oltre al bar Ricci, viale Napoli completamente bloccata con la fila delle auto che iniziava pochi metri dopo l'incrocio con la variante Casilina sud.Paralizzate anche via Fosse Ardeatine, via Firenze, via Brighindi ed il tratto di corso della Repubblica dall'intersezione con via Ciamarra sino a Largo Sant'Antonio. Paralizzata anche De Matthaeis con file ovunque su viale Roma, via Tiburtina e via Maria.

Problemi anche nel quartiere Selva Piana nei pressi del Liceo scientifico (complice anche alcuni lavori in corso per il rifacimento delle strisce pedonali). Allo Scalo ai già noti problemi di viabilità che si registrano quotidianamente su via Puccini, via Verdi e via Don Minzoni si sono aggiunte anche le modifiche alla viabilità in corso con lavori per disegnare le strisce ed installare la segnaletica verticale. Una rivoluzione viaria che sarà in via sperimentale per capire se le scelte intraprese siano la giusta soluzione ai disagi cronici di viabilità della zona. «Bene la sperimentazione intrapresa sulla viabilità - afferma il delegato allo Scalo e consigliere di maggioranza, Anselmo Pizzutelli - mi auguro che questa decisione permanga anche in futuro consentendo il transito e l'accesso in piazzale Kambo alle auto e istituendo anche una corsia riservata per consentire la discesa o la salita di passeggeri e l'accesso a mezzi di soccorso e forze dell'ordine. Pedonalizzare totalmente la piazza così come pensato inizialmente creerebbe solo disagi alla circolazione e ai cittadini».



Sui problemi della zona stazione ieri si è pronunciato anche il comitato di via Fontana Unica: «Riguardo alla modifica della viabilità allo Scalo è frutto anche questo di un'improvvisazione o è il risultato di uno studio di fattibilità tecnico basato sull'analisi dei flussi di traffico generale sulla zona dello Scalo?» si chiede il comitato. Sulle piste ciclabili istituite e i sensi unici realizzati su via Fontana Unica e via Marittima aggiunge: «Le dichiarazioni tutt'altro che rassicuranti del sindaco Mastrangeli - scrive il presidente Masssimo Minotti - hanno portato il Comitato all'unanimità dei presenti a valutare l'incontro e l'intervento del sindaco del tutto insoddisfacenti e privo di risposte alle istanze presentate, cose che spingono a proseguire nelle iniziative intraprese a tutela della sicurezza e della salute dei residenti di via Fontana Unica. Il Comitato ha espresso numerose perplessità anche sul progetto per la "Grande piazza" che si sta realizzando, sulle problematiche di via Puccini e valuta negativamente anche l'assoluta indifferenza dell'amministrazione alle richieste di accesso agli atti per la valutazione del progetto "Sistema di piste ciclabili"». Il Comitato proseguirà nelle azioni legali intraprese.