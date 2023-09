Muore in moto a 19 anni lungo i tornanti di Montecassino, dramma nella notte

Ancora un incidente mortale in moto, il secondo nel giro di tre giorni. Dopo il tragico schianto in sulla Superstrada Cassino-Formia costato la vita a Graziella Parente, 31 anni da compiere il prossimo 28 settembre, questa notte a perdere la vita a bordo di un mezzo a due ruote è stato un giovanissimo di Cassino, classe 2004. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo è scivolato e ha impattato il guardrail al secondo tornate lungo la strada che collega la città al monastero benedettino di Montecassino. Accertamenti in corso per appurare eventuali responsabilità di terzi